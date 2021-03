Helveg: “Scudetto? Inter o Milan, Juve troppo indietro. Eriksen? Mai avuto dubbi”

Le parole dell'ex difensore dell'Inter: "Il vero Christian è questo, ed era solo questione di tempo. In Danimarca sono tutti felici, è la nostra stella"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Thomas Helveg, ex difensore dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto: "Pronostici non ne faccio, ma il titolo andrà a Milano. Sono sicuro. Ormai la Juventus è rimasta indietro, sono troppo in difficoltà. Eriksen? Il vero Christian è questo, ed era solo questione di tempo. In Danimarca sono tutti felici. Ora ci sono gli europei, non abbiamo molte individualità, lui è la nostra stella. Ha riconquistato Conte e ora si gioca lo scudetto da protagonista, non ho mai avuto dubbi sul fatto che potesse diventare grande con l'Inter".