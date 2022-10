Henry: “Barça? I risultati contano. Xavi? Se ora ci fosse un altro allenatore…”

La nuova sconfitta contro il Bayern Monaco (0-3) e la conferma dell'eliminazione del Barça dalla fase a gironi di Champions League per il secondo anno consecutivo, è stato un duro colpo per la squadra e i tifosi blaugrana. Dagli studi di 'CBS Sports', Thierry Henry ha analizzato il difficile momento della squadra di Xavi. "A Barcellona non c'è tempo, questa è una delle cose più complicate. La gente si aspetta di vincere in questo momento, soprattutto dopo l'investimento estivo".