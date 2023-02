Henry: “Il Chelsea avrebbe bisogno di Lukaku, ma lui vuole restare all’Inter. Gli dissi che…”

"Prima che tornasse al Chelsea, abbiamo parlato e lo avevo avvertito che sarebbe stato difficile per lui giocare lì. Questo soprattutto per il modo di giocare dei Blues, che prevede un grandissimo movimento su tutto il fronte d'attacco, mentre Romelu ama stare in posizione, giocare spalle alla porta e raccogliere i cross. Un suo ritorno ora al Chelsea? I Blues potrebbero aver bisogno di lui, ma la cosa più importante è capire cosa vuole lui, visto che Rom vuole restare all'Inter. Tutti sanno cosa vuole fare in futuro, ed è restare (a Milano, ndr)".