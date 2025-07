Hernan Crespo compie 50 anni: gli auguri dell’Inter

Nato il 5 luglio 1975 a Florida, nei pressi di Buenos Aires, Crespo è stato soprannominato "Valdanito", per la somiglianza tecnica e fisica con Jorge Valdano. E proprio come Valdano, Hernán è stato un attaccante elegante, potente nel gioco aereo e straordinario nel colpire al momento giusto. Un talento argentino che ha incantato il calcio europeo, e che con l'Inter ha vissuto due tappe significative della sua carriera.

La sua prima esperienza in nerazzurro risale alla stagione 2002/03: 16 gol in 30 presenze e una Champions League da protagonista, in cui mise a segno 9 reti, trascinando l’Inter fino alla semifinale. Un impatto devastante, una stagione che ha lasciato un segno. Dopo una parentesi al Chelsea, Hernán torna a vestire la maglia nerazzurra nell’estate del 2006. Tre stagioni, 87 partite e 30 reti, condite da tre Scudetti consecutivi e due Supercoppe italiane. Una seconda avventura fatta di successi e momenti indimenticabili. Il bilancio complessivo in nerazzurro parla chiaro: 117 presenze e 46 gol. Numeri da grande bomber. E se si guarda alla Champions League moderna, Crespo occupa un posto speciale nella storia nerazzurra: con 11 reti è uno dei migliori marcatori dell’Inter nella competizione.