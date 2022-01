Hernanes: “Brozo, si notavano le sue qualità. Handa tra i più forti. Di una cosa mi pento”

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, il Profeta torna sulla sua esperienza in nerazzurro

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, il Profeta Hernanes è tornato sul suo addio alla Lazio. Inoltre il centrocampista ha parlato della sua esperienza con la maglia dell'Inter: "I tifosi laziali mi hanno accolto in un modo veramente speciale. Quei messaggi che mi hanno inviato prima che andassi via mi rimarranno per sempre nel cuore, ma dopo i tanti traslochi che ho fatto negli ultimi anni ho perso quel telefonino, purtroppo. È stato bellissimo, un momento che conservo dentro al cuore".

Eppure fu lei poco dopo ad incrinare i rapporti con i suoi ex tifosi biancocelesti, esultando con la sua classica capriola dopo un suo gol in Lazio-Inter. Si trattava di una provocazione a Lotito? Lo rifarebbe?

"Quella capriola è stata l’unica cosa di cui mi sono pentito in tutta la mia carriera. Sì, era contro Lotito perché avevo capito alcune cose e l’avevo presa male, ma non la rifarei mai. Mi sono veramente pentito".

"Nel calcio non ho molti amici, ma Samir è uno di questi: ci somigliamo caratterialmente e nei ritiri giocavamo insieme a scacchi. Poi è tra i portieri più forti con cui abbia mai giocato. Danilo ha sempre avuto grande personalità, per me era un’ispirazione. È sempre sul pezzo, e questa è una caratteristica dei campioni. Per quanto riguarda Brozo, si notavano le sue qualità. Quindi sì, si vedeva già che avrebbero avuto un ruolo importante in una grande squadra".