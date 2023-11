Hernanes: “Arrivato all’Inter in momento di transizione. Domenica centrocampo farà la differenza”

Centrocampo? La Juve deve giocare sulla dinamicità per riuscire a non far dominare troppo la partita all'Inter che ha un centrocampo tecnico e dinamico. Il centrocampo farà tanto la differenza. Se vogliono mettere in difficoltà l'Inter devono fare grande attenzione, non devono lasciargli la palla e fargli fare il loro gioco. Chiesa è in un grande momento, al suo fianco direi Vlahovic perché serve un attaccante di peso. Sono due squadre forti, vado sul pareggio, 1-1.