Hernanes: “Volevo giocare la Champions con l’Inter. Suning vuole investire, Conte un vincente”

Triplo ex di Inter, Juventus e Lazio, Hernanes ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Il brasiliano ha detto la sua sulla corsa scudetto ma non solo: “La Juve non molla mai, hanno vinto otto volte e vogliono vincere sempre. Tifo per la Lazio, se vincesse sarebbe spettacolare. Rimpianti all’Inter? Nessuno, è stata una bellissima esperienza in una grande squadra. Forse l’unico rimpianto è che avrei voluto giocare la Champions League, ma non ci sono riuscito. Suning-Conte? È una buon mix, i cinesi vogliono investire e Conte ha la mentalità vincente”.