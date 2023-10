Hernanes sulla Serie A: “Juve in crescita ma l’Inter è la più forte e…”

"Per quanto riguarda la Lazio spero che possa rialzarsi il prima possibile, l’addio di Milinkovic ha sicuramente influito nonostante la presenza di Luis Alberto. Chi mi somiglia di più? Luis Alberto ha delle caratteristiche simili alle mie, soprattutto quando deve andare al tiro".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.