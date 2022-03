Hernanes: “Inter non favorita per lo scudetto. Il Milan non molla e arriva la Juve”

L'ex centrocampista di Inter e Juve, intervistato da Sky Sport, ha parlato della lotta al vertice in Serie A

"Inter non favorita per lo scudetto. Il Milan non molla, la Juve ora con Vlahovic è cresciuta un attimino, non sarà facile e scontato. Allegri è uno molto pratico e semplice, mi piace il suo modo di pensare il calcio. Mi auguro che possa portare la Juve in alto come ha fatto negli anni precedenti.