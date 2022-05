Hernanes lascia il calcio giocato: “Da un po’ non gioco, oggi chiudo la carriera”

L'ex calciatore di Lazio, Inter e Juventus ha dato l'annuncio con una conferenza stampa in Brasile

In Italia ha giocato con la maglia della Lazio, dell'Inter e della Juventus. Hernanes ha annunciato oggi, in una conferenza stampa, il suo addio al calcio dopo una carriera di 18 anni.

«Ho ufficialmente smesso di giocare oggi. Non gioco da un po', ma volevo ufficializzarlo. Oggi chiudo la mia carriera di calciatore. Ma stanno per nascere tante altre cose che mi aspettano. Grazie al calcio, grazie al pallone».

Sul suo futuro dice di non aver ancora deciso cosa fare: «Mio fratello ed io abbiamo costituito un'agenzia di giocatori, siamo all'inizio, è una delle attività che abbiamo. Ho fatto anche una riflessione sul mestiere dell'allenatore. Prima dicevo di no, adesso ci penso. Magari farò un corso di preparazione, ma non è un desiderio che ho nel cuore quello di allenare», ha concluso.