Hierro ricorda Sanz: “Milan e Inter irraggiungibili dal punto di vista economico, ma…”

L’ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, si è spento all’età di 76 anni. Sanz aveva contratto il coronavirus e da alcuni giorni era ricoverato in terapia intensiva. Intervistato da As, Fernando Hierro ricorda così il suo ex presidente: “Era sempre molto vicino a tutti e dopo essere stato vicepresidente per diversi anni, praticamente non abbiamo notato il cambiamento quando è diventato presidente. Nonostante il Real avesse gravi difficoltà economiche, Lorenzo aveva in testa di riportare il club ai massimi livelli in Europa“.

– È stato un momento difficile, il Barcellona aveva vinto 4 campionati consecutivi e in Europa non andava bene…

“Vero. In effetti dal punto di vista economico il Milan, l’Inter o le grandi squadre inglesi erano irraggiungibili per noi. Ma Lorenzo ha avuto l’audacia di credere in un progetto vincente e scommettere su di esso. I madridisti dovranno ringraziarlo eternamente perché ha cambiato la nostra storia”.

(As)