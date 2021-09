Higuain: “Mi prendo un anno sabbatico. Sono molto provato fisicamente”

Per l'ex attaccante di Napoli e Juventus il ritiro dal calcio giocato sembra sempre più vicino

"Ho chiamato Messi subito dopo la finale con il Brasile. Però ho deciso di lasciare l’Albiceleste, quando prendo una decisione non cambio idea. Forse perderò l’opportunità di essere campione con l’Argentina, ma non vedo alcuna possibilità di andare in Qatar. Credo che Leo abbia firmato un contratto di due anni con il Paris. Non ci siamo messi d’accordo però il club lo vuole. Vedremo...".