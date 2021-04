Higuain: “I soldi non fanno la felicità. Vieni giudicato se sei grasso, calvo. Ho litigato…”

Il prezzo del successo è molto alto e non sempre i soldi fanno la felicità. Un concetto spiegato bene da Gonzalo Higuain

Il prezzo del successo è molto alto e non sempre i soldi fanno la felicità. Un concetto spiegato bene da Gonzalo Higuain in una lunga intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nacion. "Sì, e il prezzo è molto alto. È vero che oggi la gente mi vede e dice: 'Higuaín, di cosa ti lamenti con i soldi che hai? Sei sano, hai una figlia, vivi dove vuoi... 'Sì, ma Higuaín è lì da quando aveva 9 anni. I soldi che ho non sono caduti dal cielo, me li sono guadagnati, giorno dopo giorno, sudore dopo sudore. Il denaro aiuta, sì, ma non fa la felicità. Puoi avere tutti i soldi del mondo, ma se sei un cattivo ragazzo, con chi ti diverti? Rimani solo".