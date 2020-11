Higuain: “Lautaro ha grande potenziale, ma è presto per giudicare. E’ difficile restare…”

Lautaro Martinez è il futuro dell’Argentina. Ne è convinto anche Gonzalo Higuain che, intervistato da Marca, non ha risparmiato elogi all’attaccante dell’Inter, definito un giocatore dall’enorme potenziale:

“Vedo molto potenziale per lui. E’ molto giovane, è titolare all’Inter, cosa che alla sua età non è facile. Ma giocare un turno di qualificazione è molto difficile, giocare un Mondiale lo stesso. Ha grandi capacità, spero possa dare grande gioia alla Nazionale. È difficile giudicare un giocatore a 24 anni, ha una lunga carriera da fare. Vorrei esprimere un giudizio quando finirà la sua carriera e dopo aver visto se può reggere a questi livelli per tanti anni. È molto difficile“.

(Fonte: Marca)