Higuain: “Mi allontanerò dal calcio, sta diventando sempre più tossico”

Intervenuto ai microfoni di Goal, Gonzalo Higuain, centravanti che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, ha parlato così del suo futuro: "In questo momento non ci sto pensando, ma questo campionato e questo Paese mi hanno fatto imparare e capire come posso godermi tutto ciò che prima non ero in grado di fare. Amo mia figlia e mia moglie, la mia vita ruota attorno a loro. Sono quelli che sono con me nel bene e nel male.