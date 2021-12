Higuain: “Alvarez? Mi somiglia tanto, spero non si monti la testa. E’ il migliore del River”

Intervistato da ESPN, Gonzalo Higuain, ex attaccante di River Plate, Napoli e Juventus, ha parlato anche di Julian Alvarez

"E' il miglior attaccante che ha il River Plate, ha segnato 20 gol e mezza Europa lo vuole. Ho visto come si muove, come usa entrambe le gambe... L'ho visto simile a me nella fame, nella voglia di farcela, nella voglia di imparare. Lo amo in ogni modo, come gioca, l'umiltà… mi rende molto felice che stia facendo bene. Speriamo che non si monti la testa".