Hjulmand e il braccialetto speciale: “Simboleggia la presenza di Eriksen, penso molto a lui”

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha svelato un bel retroscena riguardante un braccialetto indossato durante la partita contro la Russia

"Non ho mai indossato accessori prima in vita mia. C'è un po' di calcio, è il simbolo che Christian è qui. Vogliamo portarlo con noi. È stato con me fino in fondo. Penso molto a lui. Come ho sempre detto, lui è il nostro cuore e il nostro ritmo. Oggi siamo distrutti per lui. È una grande ispirazione per tutti noi".