Hjulmand: “Sicuro che domani Eriksen vedrà la gara con la sua maglia. Vogliamo…”

Kasper Hjulmand è convinto che nessuno risentirà di quello che è successo sabato a Christian Eriksen . In vista della gara contro il Belgio il c.t. danese assicura che la sua squadra è pronta per affrontare Lukaku e compagni: "Le buone sensazioni stanno prendendo sempre più il sopravvento e siamo pronti. Certo, stiamo ancora pensando a Christian e siamo ancora grati che Christian stia bene".

"Vogliamo giocare per Christian, ma anche per la nostra identità, per chi siamo e per tutta la Danimarca. L'ospedale è proprio accanto e Christian può vedere lo stadio da lì. Questa è una situazione speciale per Christian. Sono sicuro che vedrà la partita con la sua maglia. Inoltre sono sicuro che la squadra sarà pronta domani".