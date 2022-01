Hjulmand (ct Danimarca): “Eriksen è fra i nostri giocatori più importanti, fatico a credere…”

Intervistato dall'emittente DR, Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha confermato di voler contare ancora su Eriksen

"È uno dei nostri giocatori più importanti. Christian è un giocatore di prim'ordine e una persona di prim'ordine, quindi darebbe una spinta adeguata (alla nazionale, ndr). Sarebbe fantastico per tutte le squadre avere uno come Eriksen in rosa al massimo livello".