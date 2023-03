Ex Inter, Hodgson torna al Crystal Palace: “Non sono abbastanza vecchio per la pensione”

Roy Hodgson non ne vuole sapere di andare in pensione: l'ex allenatore dell'Inter, 75 anni, ha accettato di tornare alla guida del Crystal Palace, che gli ha affidato la panchina dopo l'esonero di Patrick Vieira. Hodgson ha parlato così in conferenza stampa: "Ho accettato di essere andato in pensione, per così dire, perché è quello che dicevano tutti. Quando camminavo per strada la gente mi chiedeva se mi stessi godendo la pensione. Allo stesso tempo non mi sono mai sentito abbastanza vecchio per andare in pensione. So di esserlo e so che il mio certificato di nascita mi dice che lo sono, ma non mi sento veramente così".