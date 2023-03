Højbjerg risponde a Conte: “Non sono io a giudicarlo. Deve essere più preciso se vuole…”

Dal ritiro della Danimarca, il giocatore del Tottenham commenta la sfuriata del tecnico italiano

Gianni Pampinella

Ha fatto molto discutere l'ultima conferenza stampa di Antonio Conte. Il tecnico del Tottenham si è lanciato in un duro attacco rivolto soprattutto ai suoi giocatori. "Non siamo una squadra. Siamo 11 giocatori che scendono in campo. Vedo giocatori egoisti, giocatori che non vogliono aiutarsi a vicenda e non mettono il cuore", aveva detto l'ex allenatore dell'Inter.

Il primo giocatore degli Spurs a parlare pubblicamente della conferenza stampa, è stato Pierre-Emile Højbjerg dal ritiro della Danimarca: "Penso che l'abbiamo vista tutti. Ha tenuto una conferenza stampa molto onesta e molto aperta. È perché non è soddisfatto. Deriva dal fatto che, sfortunatamente, non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo come squadra e club. Siamo ancora dove vogliamo e dobbiamo essere in Premier League".

"Ma sì, è difficile. Capisco che se vuoi avere successo come squadra, hai bisogno di 11 uomini impegnati in un progetto e in una cultura. Ma penso che debba approfondire come si sente prima che tu come giocatore possa iniziare a capire. Fortunatamente non sono io a giudicarlo. Se è così che la vede, allora deve essere un po' più preciso affinché tu, come giocatore, prenda a cuore la situazione. Ma è chiaro perché lavoriamo insieme ogni giorno, vuole il meglio l'uno per l'altro e vuole avere successo insieme".

(The Guardian)