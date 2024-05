"Se fossi un dirigente dell’Inter cercherei un centrale di difesa veloce – ha dichiarato Hübner – Perché la difesa dei nerazzurri, non dico sia lenta, ma soffre un po’ la velocità. Acerbi, De Vrij, Bastoni non sono difensori centrali veloci per cui secondo me ci vorrebbe un giocatore di questo tipo per tappare alcuni buchi".