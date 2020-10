Hubner: “Lukaku? Può diventare capocannoniere, ma non è il più forte. Nell’Inter…”

Il campionato è appena iniziato, ma i fantallenatori già s’interrogano: chi sarà il capocannoniere di questa Serie A? Dario Hubner, ex attaccante, si è espresso sul tema ai microfoni di minutidirecupero.it. Il suo voto va a Romelu Lukaku: “Non credo sia l’attaccante più forte del campionato, ma gioca nell’Inter che, rispetto ad altre squadre, ha qualcosa in più. Lukaku potrà contare su una squadra – migliorata tanto sul mercato – che lo metterà in condizione di segnare tantissimo, esattamente come è accaduto lo scorso anno ad Immobile nella Lazio”.