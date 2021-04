L’Hull va in Championship prende in giro club Superlega: “Aderiamo a una nuova competizione”

Hull City può ufficialmente festeggiare per la promozione dalla League One alla Championship. Il comunicato del club è ironico

Giornata di verdetti in Inghilterra. Se il Watford ottiene la matematica promozione in Premier League, anche l'Hull City può ufficialmente festeggiare per la promozione dalla League One alla Championship. E, tramite i social, lo ha fatto nella maniera più ironica possibile, rilasciando un comunicato volutamente molto simile a quello usato da altri club inglesi al momento dell'uscita della Superlega. Un momento per sorridere di una vicenda che ha scosso il mondo del calcio negli ultimi giorni: