Ag. Hysaj: “C’è stato un equivoco. Tre squadre possono impensierire Juve e Inter”

L'agente del giocatore commenta la spiacevole situazione che si è creata con un gruppo di tifosi della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj, ha parlato dello spiacevole episodio che ha coinvolto il giocatore con una parte della tifoseria laziale. "C'è stato un equivoco sotto tutti i punti di vista. Lui ha cantato la canzone perché faceva parte di una serie tv, non conosceva il significato della canzone e l'ha cantata in totale buonafede. A maggior ragione, essendo albanese e non italiano, l'ha fatto con purezza".