Iacchetti: “Inter, Lukaku segna un gol e ne sbaglia due. È come se a teatro…”

Cresce l’attesa dell’ambiente nerazzurro verso Inter-Juve di stasera. Della gara ha parlato anche Enzo Iacchetti, noto tifoso della Beneamata.

Enzo Iacchetti come vive Inter-Juve?

«È la sfida più difficile degli ultimi cinquant’anni. Per Conte, additato come juventino, è una buona occasione per vincere e dimostrare il suo lavoro. Mi piace, non lo critico per i cambi, anche se spesso fatti troppo tardi, mi arrabbio di più quando gli attaccanti sbagliano gol facili».

Che cosa chiede?

«Più concentrazione davanti. Lukaku grazie a Dio esiste, lavora per la squadra, ma segna un gol e ne sbaglia due… come se io a teatro mi dimenticassi le parole alla fine, rovinerei tutto il lavoro precedente».

Chi toglierebbe, per gioco, alla Juve?

«Cristiano Ronaldo. Anche se gioca male e non tocca palla è capace di segnare a tempo scaduto. Comunque meno male che si gioca: in questo periodo di lockdown, in cui la gente sbrocca, se non ci fossero le partite ci sarebbe la rivoluzione».

Un pronostico?

«Impossibile. La Juve è sempre stata un osso duro. Dico solo che quando io e il signor Ezio siamo in onda a “Striscia la notizia” vincono sempre i bianconeri, spero che non succeda anche questa volta sennò chissà quanti scherzi mi combina».