Iachini: “Addio Conte al Tottenham? C’è una cosa che gli ha lasciato amarezza”

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Beppe Iachini, tecnico, ha parlato così dell'addio di Antonio Conte dal Tottenham: "Penso che ci sia stato qualche problema da parte sua sulla permanenza, probabilmente non vedeva ben sviluppato il suo lavoro. Quando non riesce ad ottenere ciò che vorrebbe non è una cosa positiva. E ciò gli ha lasciato amarezza".