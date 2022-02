Iachini: “Belotti all’Albinoleffe era una mucca, non stoppava una palla. Nainggolan…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Ternana, il tecnico ha parlato dei giovani lanciati in questi anni

Alla vigilia della gara contro la Ternana, Beppe Iachini ha presentato la gara in conferenza stampa. Il tecnico del Parma ha parlato dei giovani che ha lanciato nel calcio che conta nel corso della sua carriera di allenatore: "Belotti all'Albinoleffe era una mucca, non stoppava la palla, veniva al campo alle 7 e si allenava. Uguale Dybala, non lo conosceva nessuno, era un bambino, come Vlahovic. Nainggolan giocava punta, l'ho messo centrocampista per migliorare la tecnica individuale, il calcio fa questo".