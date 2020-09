Iachini: “Ingenuità nel finale, non deve accadere. I cambi? Purtroppo forzati, Chiesa…”

Iachini ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Troppi gol sbagliati? Nel calcio è così, a volte sbagli qualcosa e dici che non hai fatto gol. Rimane che la squadra è venuta qui per fare una grande partita, per offendere e fare gol. Lo ha fatto anche con buona qualità. C’è rammarico perché c’erano occasioni per portare la partita su binari più congeniali. Potevamo fare il 4-2. Purtroppo non ci siamo riusciti. Per un pizzico di ingenuità abbiamo preso gol sul finale. Non deve accadere. E’ un motivo per una squadra come la nostra, con alta concentrazione in difesa, non deve accadere. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Peccato la Fiorentina avrebbe meritato di portare a casa un risultato diverso. Giocatori giovani? Ci sta che possano sbagliare, fa parte del loro percorso di crescita. A vent’anni succede così. E’ un percorso di lavoro che stiamo portando avanti. Ci dobbiamo aspettare che possano valutare bene o male e sbagliare. L’importante è che ci sia la consapevolezza da parte di tutti. Io sono chiamato a migliorarli. I cambi? Purtroppo sono stati forzati. Bonaventura lo stiamo già forzando, Chiesa ha chiesto il cambio e ha avuto un problema al bicipite. Ribery era stravolto, aveva fatto una partita molto dispendiosa. Più di questo non potevamo fare. Sul gol anche Frank avrebbe potuto fare poco, sul calcio d’angolo. Dovevamo essere più bravi noi a chiudere la partita”.

(Inter TV)