Iachini: “Inter grande squadra, concesso loro pochissimo. Caceres? Sembrava rigore”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter e l’eliminazione dalla Coppa Italia, Beppe Iachini, tecnico del viola, ha commentato così la gara: “Il campo non ha aiutato. Siamo venuti qua per giocarci la nostra partita, abbiamo fatto una buona gara nell’organizzazione: abbiamo concesso pochissimo a una grande squadra. Siamo stati attenti a sporcare e a fare le cose adeguate: in possesso abbiamo sbagliato qualche appoggio di troppo. Cercavamo di creare la superiorità numerica in mezzo, visto che l’Inter giocava con due in mezzo. Nel secondo tempo abbiamo fatto la nostra partita e pareggiato: nel nostro momento migliore abbiamo preso un eurogol su una respinta centrale: lì la partita si è messa su binari di un certo tipo. La squadra ha rischiato pochissimo, solo il colpo di testa di Vecino: abbiamo dato tutto fino in fondo. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo da fare una crescita da fare. Su Caceres sembrava rigore, io sono stato ammonito: c’è la terna e c’è il Var. Mi era sembrato che sul gol dell’Inter Ceccherini fosse sbilanciato, dal campo non vedi bene: ma su Caceres mi sembrava ci fosse una strattonata. Non siamo fortunati negli episodi, ma sono cose su cui non possiamo far nulla: dobbiamo lavorare sulla mentalità, oggi abbiamo giocato ad armi pari la nostra partita. Ci spiace per i tifosi, volevamo dare loro una bella soddisfazione: abbiamo dato tutto. Vlahovic tra un po’ di tempo segna quella palla, ha 20 anni, può esserci qualche errore. Sono qui da meno di un mese, ma abbiamo fatto buone gare: dobbiamo migliorare, ma nell’atteggiamento l’abbiamo fatto. Dobbiamo crescere nel palleggio e nelle giocate offensive, ma abbiamo margine: sotto l’aspetto dello spirito la squadra risponde. A me interessa che la squadra sia organizzata e abbia lo spirito adeguato”.