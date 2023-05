Iachini: “Finale Champions? Inter e Milan hanno le stesse possibilità”

"La lotta Champions League? È ancora tutto aperto. Ci sono tutte squadre di livello e che possono arrivare all’obiettivo. Va detto, però, che ci sono squadre che fanno l’Europa e altre no. Questo alla fine può contare nell'economia dei match. C’è, quindi, solo l’incognita di quanto le coppe possono influire”. Così il tecnico Giuseppe Iachini, intervenendo durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio: "Le coppe possono distrarre? Sicuramente. Quando si parte ad inizio campionato la Coppa Italia spesso è una competizione che viene snobbata. Non a casa, infatti, alcune big sono uscite a sorpresa. In questa fase, però, diventa importante perché ci si porta un trofeo a casa. Una volta in semifinale di ogni coppa si pensa molto a quella. Per questo dicevo che si possono perdere alcuni punti”.