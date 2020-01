Iachini: “Concesso poco all’Inter nel primo tempo. Il gol di Barella…”

Si ferma a San Siro con la sconfitta contro l’Inter la striscia di risultati utili della Fiorentina tra campionato e Coppa Italia. L’allenatore dei toscani Giuseppe Iachini ha parlato a Rai Sport dopo il ko del ‘Meazza‘.

“E’ stata una partita combattuta, lottata, con tanti ragazzi giovani che non hanno tanta confidenza con questo tipo di partite. Abbiamo concesso poco all’Inter nel primo tempo, in qualche circostanza abbiamo perso qualche pallone di troppo, avremmo dovuto forzare meno. Nella ripresa siamo partiti giusti, abbiamo avuto anche la palla per andare in vantaggio e non siamo stati bravi concretizzarla. Lo spirito è stato sempre positivo, poi Barella ha fatto un grandissimo gol al volo e una giocata del genere può decidere una partita. Mercato? Sono già concentrato sulla prossima partita. Fra tre giorni abbiamo un impegno molto importante, sul mercato sta lavorando la società e qualcosa farà“.