Ian Rush: “Lukaku non ha ancora ritrovato la forma. I tifosi del Chelsea si chiedono…”

L'allenatore parla della decisione del Chelsea di vendere Tammy Abraham e acquistare l'ex nerazzurro

Ian Rush ha parlato della decisione del Chelsea di vendere Tammy Abraham e acquistare Romelu Lukaku . L'allenatore ed ex giocatore è sicuro che il belga tornerà a segnare con continuità. "Ho seguito i progressi di Romelu da quando ha sistemato le cose con Thomas Tuchel, ma non sembra aver ritrovato la sua forma per il Chelsea come mi aspettavo. La vedo come una situazione leggermente simile a quella in cui si trovava Harry Kane all'inizio della stagione".

"Ma Kane sta ricominciando a segnare ora e mi chiedo se Lukaku farà lo stesso una volta che avrà qualche minuto in più. Sappiamo che può segnare gol perché lo ha già fatto a tutti i livelli, ma deve migliorare la sua forma fisica. Alcuni tifosi del Chelsea potrebbero chiedersi perché hanno venduto Tammy Abraham e portato Lukaku. Abraham sta segnando gol in Italia, anche se va detto che la Serie A non è a livello della Premier League in questo momento. Ma la grande differenza tra Abraham e Lukaku in questo momento è che il primo si sta godendo il calcio. Jose Mourinho ha mostrato ad Abraham un po' d'amore, che è davvero importante per un attaccante, mentre Lukaku e Tuchel non si guardano nemmeno negli occhi".