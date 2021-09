Cessione Genoa, Iaria: “Ecco perché i fondi USA guardano all’Italia. Suning-Inter…”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Marco Iaria ha analizzato il tema della cessione societaria del Genoa

"Nel risiko dello sport globale i fondi d’investimento mettono un’altra bandierina. E non è un caso se la piazzano in Italia, in quella Serie A che nel terzo millennio ha perso lo scettro di campionato più bello del mondo accumulando un deficit di competitività sempre più marcato. L’imminente annuncio dell’acquisizione del Genoa da parte di 777 Partners si inquadra in uno scenario in costante evoluzione, che la pandemia ha reso ancor più fluido. E se gli investitori stranieri guardano con interesse alle “properties” di casa nostra, è perché l’emergenza Covid ha aggiunto un altro fattore: la crisi di liquidità. Tenete conto dei margini di crescita di un sistema Paese ancora all’anno zero nell’impiantistica - ogni anno le tre big di Serie A lasciano sul terreno 375 milioni di ricavi da stadio rispetto alle colleghe di Premier League, 434 milioni rispetto a quelle di Liga e 140 rispetto a quelle di Bundesliga – e il gioco è fatto".

"Nel momento in cui il gestore di un fondo si interessa a un dossier calcistico, la cartina che gli si presenta davanti è la seguente: in Germania vige la regola del 50%+1 che impedisce le scalate, in Spagna le grandi sono blindate dall’azionariato popolare, in Inghilterra i prezzi sono ormai alle stelle (il Burnley, 17° in Premier nel 2020-21, è stato venduto ad Alk Capital per 200 milioni). L’Italia ha il suo appeal perché il calcio resta un fenomeno di massa che interessa 30 milioni di persone, e quindi nasconde potenzialità da sviluppare, e poi perché i prezzi delle transazioni possono essere convenienti. Il fenomeno non riguarda soltanto il massimo campionato: con il Genoa le proprietà straniere saliranno a quota 8 in Serie A e addirittura a 15 nell’area professionistica. La netta prevalenza di capitali americani riflette un mutamento nella geografia delle operazioni societarie in campo sportivo, e calcistico in particolare: nel mercato a stelle e strisce c’è tanto cash a disposizione da spendere, al contrario la Cina sta ritirando i suoi investimenti esteri non strategici e sta fronteggiando una crisi enorme come quella del colosso immobiliare Evergrande. Ciò che è avvenuto negli ultimi mesi all’Inter è eloquente, con il soccorso del fondo Oaktree che ha prestato alla famiglia Zhang 275 milioni prendendo in pegno le azioni nerazzurre".