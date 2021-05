Iaria: “I conti di tutti i club sono disastrati. Non stupisce l’Inter chieda…”

Questo il commento del giornalista della Rosea: "La differenza la fanno la solidità della proprietà e la capacità di garantire la continuità aziendale"

"Al tempo del Covid i conti di (quasi) tutti i club sono disastrati. Non stupisce che l'Inter chieda riduzioni/spalmature di stipendi ai tesserati, come già fatto dalla Juventus. La differenza la fanno la solidità della proprietà e la capacità di garantire la continuità aziendale". Questo il commento di Marco Iaria, giornalista de La Gazzetta dello Sport specializzato in temi economico-finanziari, in merito al momento che il mondo del calcio e, in particolare, l'Inter, stanno vivendo.