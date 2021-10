EDICOLA / TS, Juve ai giocatori: comanda Max. Ibra-Napoli ma l’Inter non molla

Il giornale parla della vittoria dei nerazzurri, di quelle di Milan e Napoli e della sconfitta dei bianconeri

In prima pagina TuttoSport parla dei risultati del week-end con le vittorie di Milan e Napoli e l'Inter che non molla. "Correatiene in scia Inzaghi", il titolo dedicato ai nerazzurri. A centro pagina: "Juve, sms ai calciatori: comanda Max".