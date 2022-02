Coppa Italia, Milan-Inter: Ibrahimovic migliora ma non recupera per il derby

L'attaccante del Milan sta rientrando dall'infortunio ma non ci sarà nel derby di Coppa Italia, probabile il suo recupero per il Napoli

Dopo il deludente pareggio col Genoa, l'Inter scenderà in campo martedì sera con il Milan per la semifinale di Coppa Italia. Nella formazione di Pioli non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che probabilmente rientrerà con il Napoli in campionato.

"Migliorano le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, fermo ai box da oltre un mese a causa di un problema al tendine d'Achille accusato durante Milan-Juventus (uscito dal campo dopo 28’) dello scorso 23 gennaio. L’attaccante svedese questa mattina è tornato per la prima volta ad allenarsi almeno inizialmente con il resto dei compagni in gruppo: Ibrahimovic ha svolto tutto il riscaldamento con la squadra – impegnata a preparare l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter in agenda martedì sera – e poi ha proseguito in un lavoro personalizzato. Quasi impossibile ipotizzare un suo rientro per il derby di Coppa con l’Inter, ma la speranza di Stefano Pioli e di tutto l’ambiente Milan è di riavere lo svedese tra i convocati per l’impegno di campionato del Maradona contro il Napoli in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45", spiega Sky Sport.