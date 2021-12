Ibrahimovic: “Il campionato è lungo. Questa squadra ha fame. Quando firmi Ibra…”

Le parole dell'attaccante svedese al termine della gara vinta dal Milan contro il Genoa

"La squadra è giovane, ha grande voglia, è pronta per fare sacrifici e ha tanta fame. Adesso poi abbiamo più esperienza, quando sono arrivato la situazione era diversa. Come si fa ad alzare il livello in così poco tempo? Basta firmare Ibra e ti porta magia. La lotta scudetto? Noi siamo concentrati su noi stessi, quando tutti sono così vicini nessuno si rilassa. Poi il campionato è lungo, si decide a febbraio-marzo. Adesso bisogna giocare per accumulare più punti possibile".