Ibrahimovic, conto in sospeso con l’Inter: farà di tutto per esserci. Con lui il Milan…

Zlatan Ibrahimovic ha messo l’Inter nel mirino: l’attaccante svedese, dopo aver superato la positività al coronavirus, ha ripreso ad allenarsi in gruppo, e con ogni probabilità guiderà l’attacco del Milan nel derby di sabato. Così scrive il Corriere dello Sport: “Zlatan Ibrahimovic non avrebbe perso per nulla al mondo la possibilità di riscattare la sconfitta nel derby di febbraio scorso. L’attaccante del Milan ha un conto in sospeso con l’Inter e in queste ore a Milanello è carico e motivato in vista del derby di sabato“.

“Il periodo di assenza forzata dai campi da gioco gli ha dato modo di riflettere anche sul big match della quarta giornata di campionato, e come sfruttare i punti deboli dell’avversario per colpire meglio rispetto a nove mesi fa. Zlatan ha segnato più volte all’Inter, sono 5 i gol con la casacca rossonera, ma l’ultima vittoria contro i cugini (con lui protagonista in campo) risale a quasi 10 anni fa, nel novembre del 2010, e fu decisivo proprio lo svedese (la gara terminò 1-0). L’Inter rappresenta un tabù da sfatare per il Milan, che invece ha vinto l’ultima volta nel gennaio del 2016“.