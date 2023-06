Ibrahimovic: “Euroderby? Inter la più forte in Italia, su carta. Finale CL? Non tifo”

«È il secondo anno in Champions: arrivare in semifinale è un grande step per noi. Cosa manca? Tempo per arrivare dove vogliamo arrivare». Zlatan Ibrahimovic, in un intervista concessa a Stile, inserto de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo futuro e anche dell'Euroderby, quello che ha portato l'Inter in finale di Champions eliminando il suo Milan.

«Se l'Inter è apparsa superiore? L’Inter è la più forte in Italia, sulla carta. Hanno molta più esperienza e giocatori che erano più pronti del Milan. Che non è una scusa, non ci sono scuse. Perché poi quando metti in campo 11 contro 11, da lì si gioca. E loro hanno fatto meglio di noi», ha detto. E poi si è riferito alla finale contro la squadra di Guardiola: «Amici o nemici? Non posso tifare per nessuno, perché gioco nel Milan e l’Inter è in finale. Ho giocato nel ManUnited, il City è in finale. Spero sia una bella partita».