Ibrahimovic: “Giocare contro l’Inter è un bel feeling. Più mi fischiano, meglio è”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Milan, Zlatan Ibrahimovic, centravanti rossonero, ha parlato così del derby contro l'Inter: "Si parla tanto prima della partita, sui media e gli ex della partita: poi quando entri in campo ti fischiano, però è il momento che mi godo perché mi sento vivo. Di là nessuno mi ferma, più mi fischiano meglio è: preferisco mi fischino rispetto a che mi applaudano, mi carica di più. Giocare contro l'Inter è un bel feeling: è una partita diversa ma non devi perdere l'equilibrio. Devi fare quello che fai di solito senza entrare troppo carico: ma succede anche questo se non hai tanta esperienza".