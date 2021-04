Milan, altri guai per Ibrahimovic. Indagine Uefa per interesse finanziario in società scommesse

L'attaccante del Milan sarà controllato dalla Uefa per un presunto interesse finanziario in una società di betting

Non un grande periodo per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan è fuori dal campo nelle ultime partite per infortunio e deve anche fronteggiare un'indagine aperta dalla Uefa per un suo presunto interesse finanziario in una società di scommesse. Questa la nota dell'Uefa: