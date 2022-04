Milan, Ibrahimovic ancora out: salta il Genoa e il derby di Coppa con l’Inter

Lo svedese non riesce a trovare continuità: un problema al ginocchio lo ha fermato prima del Toro e gli farà saltare le prossime due gare dei rossoneri

Ibrahimovic è di nuovo out e serviranno altri dieci giorni al giocatore del Milan per tornare a disposizione di Pioli. Per questo il giocatore rossonero, ai box per un sovraccarico al ginocchio, salterà le prossime due partite, quella di campionato contro il Genoa e la semifinale di ritorno di Coppa Italia, nel derby contro l'Inter.