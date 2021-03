Ibra-Lukaku, niente razzismo: ecco come si può chiudere il caso per Inter e Milan

Ieri la procura FIGC ha chiuso l'indagine sulla lite tra Ibrahimovic e Lukaku: cade l'ipotesi di razzismo, ecco la possibile soluzione

"Ieri mattina, un mese e mezzo dopo la lite nel derby che ha fatto il giro del mondo, Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic hanno ricevuto la comunicazione ufficiale della chiusura dell’indagine avviata dalla Procura federale sui fatti di quell’Inter-Milan del 26 gennaio di Coppa Italia. E hanno tirato un sospiro di sollievo". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla chiusura dell'indagine della Procura FIGC sulla lite tra Ibrahimovic e Lukaku risalente al derby di Coppa Italia. La FIGC ha escluso l'ipotesi di razzismo, constatando però il comportamento antisportivo dei due giocatori, con responsabilità oggettiva per i club. "L’idea è ora quella di non attendere il possibile deferimento, ma di patteggiare una sanzione ridotta, come prevede l’art. 126 comma 7 del Codice di giustizia sportiva. Il caso si potrebbe chiudere dunque con una multa ai giocatori e alle società", aggiunge la Rosea.

A far cadere l'accusa di razzismo sono state le audizioni di Lukaku e Ibrahimovic: lo svedese ha spiegato come nella sua mentalità non ci sia spazio per il razzismo, avendolo subito anche da bambino. Ibra ha considerato quella frase detta a Lukaku "molto spiacevole, ma priva della connotazione necessaria per rientrare tra i comportamenti puniti dall’articolo 28 del Codice, che parla di «condotta che comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale (...)». Si tratta invece di condotta antisportiva, come quella contestata a Lukaku, stavolta incapace di incassare in silenzio («Vuoi parlare di mia madre? Perché? Fottiti, tu e tua madre. Parliamo della tua, di mamma: è una p...», ha detto)", conferma La Gazzetta dello Sport.