Ibrahimovic: “Penso di essere il migliore. Ronaldo e Messi? Niente meno di loro. La Champions…”

In una lunga intervista a France Football, lo svedese ripercorre la sua carriera e le sue scelte

"Sono orgoglioso di quello che ho fatto. Vengo da un posto dove tutti mi giudicavano, mi dicevano che non era possibile. La Champions un rimpianto? No. Pensi che sarei stato un giocatore migliore se l'avessi vinta? Se l'avessi vinto, sarebbe stato meraviglioso. È come i ragazzi che mi dicono: 'Zlatan, non hai vinto il Mondiale, non sei un buon giocatore'. Ok… È più facile vincere la Coppa del Mondo quando sei francese piuttosto che svedese".

"Dopo, per tornare in Champions, più aspetti, più è piacevole vincerla, no? Ho ancora obiettivi. Voglio vincerla. Nel club ho vinto tutto tranne la Champions League. Ma non mi lamento perché ho fatto più di molti altri. Sono felice. Il Pallone d'Oro? Tutti vogliono vincere un trofeo che dica che sei il miglior giocatore del mondo. In fondo dentro di me penso di essere il miglior giocatore del mondo. Sarebbe prestigioso vincerlo, ma decidono gli elettori. Voi ragazzi state votando, sapete perché non l'ho vinto. Il confronto con Messi e Ronaldo? Se parli di qualità, io non ho niente meno di loro. Se guardi i trofei, sì, non ho vinto la Champions League… Ma non ne sono ossessionato".