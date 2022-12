Ibrahimovic: “Milano mia seconda casa: ho vinto tanto e giocato con campioni”

Intervenuto ai microfoni di "Stanotte a Milano" di Alberto Angela, Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante dell'Inter oggi al Milan, ha parlato così del suo legame con la città meneghina: "Mi fa un grande effetto, sono stato qua per 8-9 anni, ha fatto parte della mia carriera. Ho avuto la fortuna di vincere trofei importanti, giocare con grandi campioni, lavorare con grandi allenatori e ho conosciuto la città, che per me è come una seconda casa. Ho conosciuto gente in città che mi fa sentire a casa, sto molto bene. Godo, vivo e mi sento vivo. Non è un segreto che può essere che rimanga qui dopo la fine della mia carriera".