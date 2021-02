Ibra a Sanremo? TS: “Se Conte fosse stato l’allenatore di Zlatan…”

Tuttosport ripropone la battuta di Antonio Conte in conferenza stampa pre-derby sulla possibilità che Lukaku partecipi a Sanremo

"« Lukaku a Sanremo ? C’è da cantare a San Siro...». Antonio Conte se l’è cavata con una battuta, ma c’è da scommetterci che se lui fosse stato l’allenatore di Zlatan Ibrahimovic, per nulla al mondo gli avrebbe dato il permesso di fare passerella al Festival". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla battuta di Conte in conferenza stampa in risposta alla domanda sulla partecipazione di Lukaku a Sanremo.

"Certe cose, per un uomo tanto ossessionato dall’idea della vittoria, sono semplicemente inconcepibili. Non a caso, nella settimana che ha preceduto il derby Conte ha chiesto che tutti si cucissero le bocche, anche perché il rischio era quello di celebrare un’Inter che, ai suoi occhi, non ha ancora fatto niente. Per le celebrazioni, nel caso, il mese adatto è maggio, quando i giochi fatti per il campionato sono fatti", aggiunge poi Tuttosport.