Le rivali – Milan, nessuna lesione: Ibrahimovic nel derby contro l’Inter ci sarà

Zlatan Ibrahimovic sarà in campo nel derby tra Inter e Milan alla ripresa del campionato, il 5 febbraio alle 18 a San Siro

"Dopo la grande paura, il sospiro di sollievo: per il derby Ibrahimovic ci sarà. Nessuna lesione, solo un’infiammazione, neanche troppo acuta. Con un po’ di riposo e terapie, il dolore dovrebbe passare nel giro di qualche giorno. Domenica aveva lasciato il malandato terreno di San Siro dopo nemmeno mezz’ora per precauzione, per evitare guai più seri. A chi gli sta vicino ha raccontato che a un certo punto non riusciva più a scattare e a calciare senza provare dolore. Ieri non c’è stato bisogno nemmeno di esami strumentali: solo ghiaccio e riposo".