Ibrahimovic: “Tonali in Premier? Ce la farà, gli ho dato la mentalità giusta”

Il futuro di Sandro Tonali in Premier? "Ce la farà", parola di Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante rossonero, reduce dall'addio al calcio giocato, ha parlato a Bergamo del proprio ex compagno di squadra, a margine di un evento nella Nuova Farmacia Stadio di Bergamo. "Se è pronto? Sì, penso di sì", ha aggiunto Ibra su Tonali. "Certo, dipende da lui. Io gli ho fatto capire la mentalità giusta che deve avere per vincere, e ha vinto. E' cresciuto tanto col Milan, ha una grande responsabilità e deve crescere ancora, ma in Inghilterra ce la farà, e ce la farà pure bene".