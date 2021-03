Ibrahimovic: “Scudetto? Al Milan per vincere, l’Inter ha più tempo per riposare”

Le dichiarazione dell'attaccante svedese del Milan, Zlatan Ibrahimovic, sulla lotta per lo scudetto in collegamento su Rai Tre

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione 'Che Tempo Che Fa' su Rai Tre: "Al Milan ho tante responsabilità, mi sento un leader. Questa squadra è l’unica squadra dove mi sono emozionato: voglio dare tanto e insegnare tanto per essere una guida. Quando mi guardano si aspettano qualcosa da me. Volevo essere alla partita a Verona, perché mi sento troppo dentro e mi è mancato troppo la squadra, durante il Festival parlavo spesso con i compagni, con il mister. Quando passo un giorno senza di loro è come un giorno senza i miei figli. Futuro? Vediamo, dipende da Paolo (Maldini, ndr). Se lui vuole, ci siamo".